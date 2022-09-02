2022/09/02 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت حركة امتداد أنها ستنضوي تحت أي خطوة أو مطلب يرفعه الأحرار في الاحتجاجات.

وذكر بيان للحركة أنه لا أمل في الخلاص من هيمنة الفاسدين إلا بتضافر الجهود مع خط الاحتجاج السلمي ولجانه التنسيقية، مشيرة الى انها ستكون مع أي خطوة أو مطلب يتبناه الأحرار، مع استمرار جهودها السياسية ودعوة النواب المستقلين للعمل سوية لإنقاذ العراق وتحريره من المحاصصة الحزبية والدولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حركة امتداد: سننضوي تحت أي خطوة أو مطلب يرفعه الأحرار في الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حركة امتداد: سننضوي تحت أي خطوة أو مطلب يرفعه الأحرار في الاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).