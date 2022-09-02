"أسوأ تجربة في حياتي".. حقيقة تصريحات سواريش عن الأهلى

2022/09/02 | 12:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقب إعلان النادي الأهلي المصري رسمياً الأربعاء إقالة مدربه البرتغالي ريكاردو سواريش بعد قرابة شهرين على تعيينه، ظهر على صفحات وحسابات مصريّة على مواقع التواصل الاجتماعي تصريح منسوب للمدرّب يهاجم فيه النادي قيل إن موقع "في الجول" نشره.

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