اصابة شخصين بانفجار مخلف حربي بين ديالى والسليمانية

2022/09/02 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باصابة شخصين بانفجار مخلف حربي في قضاء كفري قرب الحدود بين ديالى والسليمانية.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن "شخصين اصيبا بانفجار لغم من مخلفات حربية في اكوام سكراب بمنطقة كازيز جنوب غرب قضاء كفري قرب الحدود بين ديالى والسليمانية".

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