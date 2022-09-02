انتحار منتسب باطلاق نار داخل مستشفى اليرموك في بغداد

2022/09/02 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بانتحار منتسر في حماية المنشآت والشخصيات داخل بناية مستشفى اليرموك في بغداد".وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "منتسباً في حماية المنشآت والشخصيات انتحر داخل بناية مستشفى اليرموك في بغداد".واضاف ان "المنتسب قام بإطلاق النار على نفسه في أثناء الواجب"، لافتاً الى ان "الاسباب التي أدت الى الانتحار ما زالت مجهولة".

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