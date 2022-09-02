السفارة الروسية ببغداد تدعو الاطراف العراقية للتصرف بمسؤولية ونبذ العنف-عاجل

2022/09/02 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنها تتابع الوضع السياسي في العراق وما يجي من احداث اخيرة، داعية الاطراف السياسية في البلاد الى التصرف بمسؤولية ونبذ العنف.

وقال بيان لوزارة الخارجية وتلقته (بغداد اليوم)، إنه تتابع موسكو عن كثب تطورات الوضع السياسي الداخلي في العراق الصديق.



فمنذ نهاية شهر تموزيوليو تستمر الاحتجاجات الجماهيرية في بغداد، حيث احتل المتظاهرون عدداً من المباني الحكومية من بينها القصر الجمهوري.



وأدى ذلك إلى اندلاع اشتباكات عنيفة في مناطق وسط العاصمة العراقية وبعض مدن جنوب البلاد، التي أسفرت - بحسب المعلومات الواردة - عن مقتل أكثر من 20 شخصاً وإصابة المئات".

وأوضح أن "الأحداث الجارية هذه جاءت نتيجة التناقضات المستمرة بين القوى السياسية الرئيسية في العراق بشأن تشكيل هيئات السلطة في البلاد عقب نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي أجريت في تشرين الأولأكتوبر 2021".

ووتابع البيان أنه "من هنا نحث جميع الأطراف العراقية إلى التصرف بمسؤولية ونبذ العنف.



وإننا إذ ننطلق من حقيقة أن جميع القضايا الملحة على الأجندة الوطنية يجب أن يعمل العراقيون فقط على حلها بأنفسهم ضمن الإطار القانوني المبني على أساس مراعاة المصالح المشروعة لجميع المجموعات العرقية والطائفية لسكان البلاد".

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