2022/09/02 | 12:25 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "ميتا" تخطط لـ "ميزات مدفوعة" في "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس آب" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/02 | 12:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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