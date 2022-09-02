تأهيل الخط العراقي التركي لتصدير النفط

2022/09/02 | 12:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت شركة نفط الشمال إحدى الشركات التابعة لوزارة النفط، اليوم الجمعة، أن العمل جارٍ على تأهيل خطوط التصدير الجديدة كمنظومة الخط العراقي التركي.

وقال وكيل مدير عام شركة نفط الشمال، الخبير النفطي بركان حسن عبد الله، بحسب الوكالة الرسمية، إنَّ “شركة نفط الشمال تمتدُّ بحقولها النفطية والغازية إلى ثلاث محافظات هي كركوك وصلاح الدين ونينوى، إضافةً إلى محطات الضخ الموجودة في محافظة الأنبار”.وأضاف عبدالله، أن “الحقول التي دُمِّرت بسبب سيطرة عصابات داعش الإرهابية فقد أُعيد العمل فيها وأُعيدت طاقتها الإنتاجية إلى ما كانت عليه في السابق”.ولفت إلى أن “الغاز المصاحب في حقول كركوك يكون استثماره وتجهيزه في شركة غاز الشمال”، مؤكداً أن “انخفاض أسعار النفط العالمية لم يؤثر في واقع حقولنا النفطية التي حافظت على مستويات إنتاجها”.وأعرب، عن أمله خلال الأيام القادمة في “زيادة الطاقات الإنتاجية عبر خط التصدير الشمالي جيهان إلى تركيا بعد تعزيز كميات إضافية من نفط البصرة إلى المنظومة الغربية”، مردفاً بالقول: “إذ باشرت ملاكاتنا الهندسية والفنية بتأهيل الخط للتصدير، إضافة إلى المحطات التي تعرضت إلى أعمال التخريب والنهب والسلب على أيدي عصابات داعش الارهابية”.وأشار إلى أن “العمل جارٍ على تأهيل خطوط التصدير الجديدة كمنظومة الخط العراقي التركي لتصدير الكميات المتوفرة من إنتاج حقول الشركة والفائض من نفط البصرة لاحقاً”.وأكد، أن “التنسيق جارٍ مع الجهات المعنية لإكمال المشاريع قيد الإنجاز بهدف تعظيم الإنتاج”.

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