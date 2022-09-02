2022/09/02 | 12:35 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "سائق سيارة يشكو من الغرامات "الشغل ملخبط) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: NJKY7Go6S8k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "سائق سيارة يشكو من الغرامات "الشغل ملخبط) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "سائق سيارة يشكو من الغرامات "الشغل ملخبط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).