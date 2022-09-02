"فاو" تتوقع انخفاضًا ملحوظًا في إنتاج الحبوب هذا العام

2022/09/02 | 12:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو انخفاضًا ملحوظًا في إنتاج الحبوب هذا العام مقارنة بالعام المقبل.وقال موجز منظمة الأغذية والزراعة عن إمدادات الحبوب والطلب عليها لشهر أغسطس آب إنه من المتوقع أن يهبط الإنتاج العالمي للحبوب …

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