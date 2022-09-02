ارتفاع أسعار الذهب عالميًا فى بداية تعاملات اليوم

2022/09/02 | 12:40 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة، وذلك مع ترقب تقرير الوظائف الأمريكي عن أغسطس والذي قد يقدم المزيد من الدلائل عن الخطوة المقبلة التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي في مسار رفع الفائدة.وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر …

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