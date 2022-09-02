حذارِ ضوء الشاشات الأزرق لأنّه يسرّع الشيخوخة.. إليك السبب

2022/09/02 | 12:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يتسبّب قضاء وقت طويل أمام الشاشات بتقدمك في العمر بوتيرة أسرع.هذا ما توصّلت إليه دراسة جديدة نُشرت في مجلة Frontiers in Aging (آفاق الشيخوخة).

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