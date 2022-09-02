بالصور.. القوات الامنية تعثر على أبرز معاقل داعش بجبال عداية في نينوى

2022/09/02 | 12:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: عثرت قوة أمنية مشتركة، الجمعة 09/02/2022، على أبرز معاقل داعش في جبال عداية غرب...

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القوات الامنية تعثر على أبرز معاقل داعش بجبال عداية في نينوى أولاً على المسلة.

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