دخول اكثر من 30 الف زائر ايراني عبر منفذ زرباطية خلال 24 ساعة

2022/09/02 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد اكد مدير اعلام هيئة الجمارك العراقية علاء القيسي، اليوم الجمعة، دخول اكثر من 30 الف زائر ايراني عبر منفذ زرباطية جنوب البلاد.وقال القيسي، لـ( بغداد اليوم)، انه" وفقا للتعليمات تم تحديد عدة منافذ حدودية لدخول الزوار الايرانيين الى العراق لاداء مراسيم زيارة الاربعين، ابرزها زرباطية والشلامجة والمنذرية بالاضافة الى مطار النجف الاشرف".واضاف أن "منفذ زرباطية شهد يوم امس دخول اكثر من 30 الف زائر ايراني، فيما شهد منفذ الشلامجة دخول اكثر من 14 الف زائر"، مؤكدا بان الاعداد ستزداد من خلال المنافذ المحددة كلما اقتربنا من موعد زيارة الاربعين". فيما اشار مصدر مطلع في منفذ المنذرية شرق ديالى الى ان"الساعات الماضية شهدت تدفق مئات الزوار الايرانيين، مع توقعات بان الاعداد سترتفع الى الالاف خلال الساعات 72 القادمة"، مضيفا انه "كلما اقترب موعد الزيارة تزداد الاعداد".وأوضح بأن"طاقة المنفذ القصوى في استقبال الزوار حددت بـ10 الاف زائر يوميا وهذا الامر سيحصل قبل ايام من موعد الزيارة".

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