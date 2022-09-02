اصابة 3 اشخاص بنزاع مسلح على موكب حسيني في النجف

2022/09/02 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجفافاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باصابة 3 اشخاص باندلاع نزاع مسلح في النجف الأشرف.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "نزاعاً مسلحاً اندلع اليوم في ناحية الحيدرية شمالي محافظة النجف بسبب الخلاف على موكب حسيني".واضاف ان "النزاع تسبب في إصابة ثلاثة اشخاص بطلق ناري".

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