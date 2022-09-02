2022/09/02 | 13:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنكشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، تفاصيل سقوط طائرة مسيرة على منطقة سكنية في دهوك.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "طائرة استطلاع مسيرة سقطت فوق سطح منزل أحد المواطنين في محافظة دهوك".وأضاف، أن "الطائرة سقطت في مجمع سيرى بناحية شيلادزى التابع لقضاء العمادية بمحافظة دهوك".وأشار المصدر إلى أن "الحادث لم يخلف أي إصابات".

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