قتلى وجرحى بانفجار في مسجد بمدينة هرات شمالي أفغانستان

2022/09/02 | 14:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم

الجمعة، بأن انفجارا هائلا هز أحد أكبر

المساجد في مدينة هرات في أفغانستان،

مما أسفر عن مقتل إمامه وإصابة العديد

من الاشخاص الآخرين.

وقالت "تولو نيوز" إن الانفجار وقع ف

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