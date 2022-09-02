بينهم أربعة كويتيين.. المرور تنشر حصيلة الحوادث المرورية

2022/09/02 | 14:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، عن موقف

الحوادث المرورية وحصيلة الاصابات

الناتجة عنها في عموم العراق.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "حادث اصطدام في محافظة

ميسان على طريق عماره - قلعة

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