2022/09/02 | 14:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jFySQ_qzNps

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كركوك.. رسام شاب يسعى لاحياء فن الرسم من خلال تعليم الاخرين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كركوك.. رسام شاب يسعى لاحياء فن الرسم من خلال تعليم الاخرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).