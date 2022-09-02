استشهاد واصابة 4 منتسبين من القوات الامنية بانفجار انتحاري في صحراء الانبار-عاجل

2022/09/02 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الانبار

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باستشهاد واصابة 4 منتسبين من القوات الامنية بانفجار انتحاري في صحراء الانبار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "انتحاريا فجر نفسه على قوة أمنية، كانت تقوم بعملية تفتيش في صحراء راوة، بمحافظة الأنبار"، مبينا أن "التفجير أدى إلى سقوط ضحية من جهاز مكافحة الإرهاب، وإصابة ثلاثة منتسبين في الجيش".

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