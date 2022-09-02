الفتح: يمكن تغيير محمد شياع بمرشح اخر لرئاسة الحكومة لكن بشرط

2022/09/02 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - خاصاوضح عضو تحالف الفتح محمود الحياني، اليوم الجمعة، امكانية تغيير مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني بمرشح آخر.وقال الحياني لـ (بغداد اليوم)، إن "التيار الصدري يعتقد بان مرشح الإطار محمد شياع السوداني هو تابع لدولة القانون لذلك يرفضه التيار وهذا واضح من تغريدات صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر".وأضاف انه "من الممكن ان يتم استبدال السوداني بمرشح اخر ولكن لا يمكن ان يحدث هذا الامر دون حصول حوار ولقاء للتوصل الى حل".وتابع الحياني ان "لقاء رئيس تحالف الفتح هادي العامري بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من الممكن ان يحل جزء كبير من الأزمة ومن الممكن حل البرلمان والذهاب الى إعادة انتخابات"، مؤكدًا ان "الإطار ليس ضد إعادة الانتخابات ولكن يجب ان يكون هنالك حوار يفضي الى حلول".

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