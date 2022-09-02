عشرات الضحايا في تفجير بمسجد أثناء صلاة الجمعة غربي أفغانستان

2022/09/02 | 14:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويضاف التفجير إلى سلسلة الهجمات التي تشهدها البلاد.

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