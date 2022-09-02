كوريا تطلق مجلسا استشاريا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الشرق الأوسط

2022/09/02 | 15:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت كوريا الجنوبية تشكيل مجلس يضم القطاعين الخاص والحكومي للبحث المشترك عن سبل تعزيز تقدم الشركات الكورية في الشرق الأوسط.وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أن مجلس …

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