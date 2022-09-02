انتحاري يفجر نفسه ويوقع 4 ضحايا من الجيش خلال اقتحام نفق بالأنبار

2022/09/02 | 15:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة أربعة منتسبين في الجيش العراقي إثر تفجير انتحاري نفسه خلال عملية تفتيش في صحراء راوة في محافظة الأنبار.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "انتحاريا فجر نفسه على قوة أمنية، كانت تقوم بعملية تفتيش في صحراء راوة، بمحافظة الأنبار، مما أدى إلى سقوط ضحية، وإصابة ثلاثة منتسبين في الجيش".

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