بالصور:ولد يبيع دراجته ومهندس ينصب الموكب لامه...مواكب حسينية تديرها النساء في البصرة

2022/09/02 | 15:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا باع الولد دراجة التكتك واعطى

المال لامه؟، وكيف وقف المهندس لينصب

خيمة خدمة لامه؟ كلها امور تجدها في

محافظة البصرة الفيحاء فقد تعودت

اعيننا على رؤية المواكب وهي تدار

بخدمتها من الرجال وفي كل جزئي

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