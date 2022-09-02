2022/09/02 | 15:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني قرّرت أستراليا، اليوم الجمعة، عدم المضي قدماً في ملف ترشيحها لتكون الدولة البديلة للصين لاستضافة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، كما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.وقال بيان صادر عن الاتحاد الاسترالي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أستراليا تنسحب من سباق استضافة كأس آسيا 202‪3 المركز الخبري الوطني.

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