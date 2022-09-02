العراق يسمح بدخول نصف مليون زائر إيراني عبر منفذ الشيب في ميسان

2022/09/02 | 15:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت محافظة ميسان، اليوم الجمعة، الاتفاق على دخول نصف مليون زائر إيراني عبر منفذ الشيب في المحافظة.

وقال محافظة ميسان علي دواي لازم، بحسب الوكالة الرسمية، إن “أكثر من نصف مليون زائر إيراني سيتم السماح لهم بالتوافد عبر منفذ الشيب الحدودي لأداء مراسيم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)”، مبيناً أنه “تم الاتفاق مع الجانب الإيراني وإكمال جميع الاستعدادات الأمنية والخدمية والصحية في المنفذ مع تسهيل إجراءات دخول الوافدين”.وأضاف أنه “تم افتتاح طريق منفذ الشيب الحدودي طريق المسافرين بطول 3 كم ضمن تخصيصات المحافظة وخططها السنوية ،حيث يعتبر هذا الطريق من الطرق المهمة للنشاطات الاقتصادية والتجارية وتسهيل حركة وانسيابية دخول وخروج الزائرين والمسافرين بشكل عام وسيسهم في تخفيف الزحام لمركبات الشحن ونقل البضائع من منفذ الشيب إلى مركز المحافظة”.وتابع أن “خلية الإعلام الحكومي قد زارت منفذ الشيب الحدودي من أجل تبسيط الإجراءات لدخول زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)”.من جانبه أكد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، أن “الزيارة المشتركة لخلية الإعلام الحكومي تهدف للاطلاع على إجراءات المنافذ الحدودية بتسهيل وتبسيط إجراءات استقبال الزائرين”.

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