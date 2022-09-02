فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً اندلع غربي بغداد

2022/09/02 | 15:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تكافح فرق الدفاع المدني، حريقا اندلع بـ”كرفانات” قرب منطقة الحارثية غربي العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لـ”تقدم” إن “فرق الدفاع المدني تكافح حريقا اندلع بـ”كرفانات” قرب الحارثية غربي بغداد”.

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