الخلية تنفي وقوع ضحية ومصابين جراء تفجير انتحاري في الانبار

2022/09/02 | 15:51 - المصدر: السومرية نيوز

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نفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، وقوع ضحية ومصابين جراء تفجير انتحاري في الانبار.

وقالت الخلية في بيان، إنها تنفي "ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام من أنباء عن (استشهاد جندي واصابة 3 اخرين بانفجار انتحاري في قضاء راوة غربي محافظة الانبار)".

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