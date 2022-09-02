ادباء كربلاء يجددون ثقتهم له :سلام البناي يفوز برئاسة اتحاد الأدباء للمرة الثانية على التوالي(صور)

2022/09/02 | 16:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الاديب والصحفي سلام محمد البناي

برئاسة اتحاد الأدباء والكتاب في

كربلاء المقدسة بعد حصوله على أعلى

الأصوات في المؤتمر الانتخابي الذي

أقيم في مقر الاتحاد داخل المكتبة

المركزية العامة يوم الجمعة الث

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