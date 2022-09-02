2022/09/02 | 16:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية،

أن تجتاح موجة حر جديدة أرجاء العراق

كافة اعتباراً من اليوم الجمعة وتستمر

لغاية نهاية الأسبوع المقبل.

وقال عطية في تصريح صوتي نشره على منصات

التواصل الاجتماعي، إن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنتهي في هذا الموعد.. موجة حارة تجتاح العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنتهي في هذا الموعد.. موجة حارة تجتاح العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).