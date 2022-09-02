الانبار.. انتحاري يفجر نفسه على قوة أمنية في صحراء راوه (صور)

2022/09/02 | 16:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة أمنية مشتركة، كانت تقوم بعملية تفتيش.

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