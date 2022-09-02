الإعلام الأمني ينفي استشهاد وإصابة 4 جنود في الأنبار

2022/09/02 | 16:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واعنفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، استشهاد جندي وإصابة 4 جنود في الأنبار.وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنها "تنفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من أنباء عن استشهاد جندي وإصابة 3 آخرين بانفجار انتحاري في قضاء راوة غربي محافظة الأنبار" .ودعا البيان: "جميع من روج لهذا الخبر غير الصحيح الى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات، والتأكد من المعلومة قبل تداولها ،فالسبق الصحفي لا يكون على حساب أمن العراق".





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