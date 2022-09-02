الإعلام الأمني تنفي استشهاد واصابة 4 جنود بانفجار انتحاري الأنبار

2022/09/02 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

نفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، خبر تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام عن استشهاد وأصابة 4 عناصر من القوات الامنية في الانبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أننا "ننفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام من أنباء عن (استشهاد جندي واصابة 3 اخرين بانفجار انتحاري في قضاء راوة غربي محافظة الانبار)".

وأضافت "ندعو جميع من روج لهذا الخبر غير الصحيح الى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات، والتأكد من المعلومة قبل تداولها، فالسبق الصحفي لا يكون على حساب أمن العراق".

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