2022/09/02 | 16:55 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XAt6MjDP6no

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسامة فريق اثر الفراشة صبا الحيالي | ظهيرة الجمعة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رسامة فريق اثر الفراشة صبا الحيالي | ظهيرة الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).