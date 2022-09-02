2022/09/02 | 17:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد قائد عمليات البصرة للحشد الشعبي مهدي صالح عبد الواحد، الجمعة، ان قطعات الحشد تواصل عمليات تأمين دخول الزائرين الأجانب من المنافذ الحدودية وتكثف من انتشارها وأنشطتها الامنية على امتداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي: 20 ألف مقاتل بالحشد يؤمنون طرق زوار الأربعينية في البصرة المركز الخبري الوطني.

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