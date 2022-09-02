لقطات حصرية من طريق مسير الزائرين جنوبا باتجاه كربلاء المقدسة

2022/09/02 | 17:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية صورا حصرية من

طريق المشاية جنوب العراق باتجاه

كربلاء المقدسة لاداء زيارة الاربعين

بعدسة عمار الخالدي

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