العراق يستثمر

2022/09/02 | 17:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت خلية الإعلام الحكومي في الأمانة

العامة لمجلس الوزراء، الجمعة، عن

إجراءات وزارة الموارد المائية لمواجهة

الشحة المائية، منها المتعلق بسحب

الخزين المائي الميت وتحويله إلى مجاري

نهري دجلة و الفرات.

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