بريطانيا تعلن رصد سلالة جديدة من فيروس جدري القرود

2022/09/02 | 17:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أنه تم رصد سلالة جديدة من فيروس جدري القرود في البلاد.وأضافت الوكالة - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة- أن شخصا سافر مؤخرا إلى غرب أفريقيا تم …

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