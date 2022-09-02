2022/09/02 | 17:14 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمواجهة شح المياه.. الموارد تستثمر الخزين الميت لتغذية نهري دجلة والفرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/02 | 17:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمواجهة شح المياه.. الموارد تستثمر الخزين الميت لتغذية نهري دجلة والفرات) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمواجهة شح المياه.. الموارد تستثمر الخزين الميت لتغذية نهري دجلة والفرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).