2022/09/02 | 17:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومستشاره في البيت الأبيض، بأن السعوديين سمحوا له بالاستثمار في شركات إسرائيلية بعد تلقي شركته الاستثمارية الخاصة مبلغ 2 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي السعودي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوشنر: السعودية سمحت لنا باستثمار أموالها "في شركات إسرائيلية") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوشنر: السعودية سمحت لنا باستثمار أموالها "في شركات إسرائيلية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).