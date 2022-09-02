روسيا تحذر من خطر يهدد أنابيب الغاز

2022/09/02 | 17:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واعأكد الكرملين، اليوم الجمعة ة، أن عمل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" الذي يمد أوروبا "مهددا" بسبب نقص في قطع التبديل نتيجة العقوبات المفروضة على موسكو.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافة: "من الناحية الفنية، ليس هناك احتياطات، هناك توربين واحد يعمل".وتابع أن "وثوقية عمل النظام برمته مهددة" مؤكدا أن هذا ليس نتيجة "خطأ من جانب غازبروم" المجموعة الروسية التي تؤمن الإمدادات عبر خط الأنابيب.وخفضت موسكو بشدة إمدادات الغاز إلى الأوروبيين منذ بدء الهجوم العسكري على أوكرانيا في نهاية شباط/فبراير، ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها.ويتهم الأوروبيون الكرملين باستخدام الغاز وسيلة ضغط عليها بسبب اعتمادها الكبير على مصدر الطاقة هذا، غير أن موسكو تنفي ذلك مشيرة إلى مشكلات فنية ناتجة عن العقوبات أو تأخير في تسديد المستحقات.وتؤكد روسيا بصورة خاصة أن العقوبات تمنعها من استعادة توربين من صنع شركة سيمنز أرسل إلى كندا لإصلاحه، فيما تؤكد ألمانيا حيث يفترض أن يكون التوربين مثبتا، أن موسكو هي التي تعيق استعادة هذه القطعة الأساسية.





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