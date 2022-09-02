2022/09/02 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة، عن تسجيل صفر كورونا لاول مرة منذ 11 اسبوعا.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" الفرق الصحية في ديالى لم تسجل اي حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية في حدث هو الاول من نوعه منذ 11 اسبوعا".

واضاف العزاوي،ان" معدلات الاصابة بفيروس كورونا خلال اب انخفضت بنسبة 90% قياسا بشهري تموز وحزيران"، لافتا الى ان "كل ردهات الحجر الصحي فارغة حاليا والضغط على الطواقم الصحية زال لان جميع الحالات خفيفة وليست حرجة".

واشار الى ان" كورونا وباء لم ينتهِ"، مؤكدا بان "الموجة الخامسة التي بقيت قرابة شهر في ذروتها لم تسجل سوى حالتي وفاة فيما كانت الموجة الرابعة الاكثر دموية قياسا ببقية الموجات الاخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تسجل "صفر كورونا" لأول مرة منذ 11 اسبوعاً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تسجل "صفر كورونا" لأول مرة منذ 11 اسبوعاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).