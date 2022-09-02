بيان للصناعة بشأن حريـق الشركـة العامـة للمنتوجـات الغذائيـة

2022/09/02 | 17:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداصدرت وزارة الصناعة، اليوم الجمعة، بيانا بشأن حريـق الشركـة العامـة للمنتوجـات الغذائيـةوذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الحريق الذي اندلع في الشركة العامة للمنتوجات الغذائيـة تمت السيطرة عليه".واضافت ان "الحريق نشب في غُرفة خاصة بالأضابير"، مُبيناً أنَّ "الدفاع المدني تمكن من إخماد الحريق دون تسجيل خسائر بشرية".واشارت الى ان "التحقيق يجري حالياً من قِبل الجهات المُختصة لمعرفة أسباب الحريـق".

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