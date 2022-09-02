شاهد بالفيديو.. بايدن يبدي اهتمامه في هذا الشأن العراقي الخاص!

2022/09/02 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7lb6eehacx0

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