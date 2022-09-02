بغداد اليوم تنشر نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني (روابط)

2022/09/02 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

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رابط نتائج السادس الابتدائي/ الدور الثاني تربية الكرخ الأولى:

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نتائج السادس الابتدائي/ الدور الثاني لمديرية تربية الكرخ الثالثة:

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يتبع ..

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