2022/09/02 | 18:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يكشف تقرير نشره معهد واشنطن ان المواجهات في الخضراء كانت بين وحدات تابعة لقوات...

ظهرت المقالة معهد واشنطن: الخضراء شهدت معارك بالقذائف بين الحشد وقوات التيار الصدري أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معهد واشنطن: الخضراء شهدت معارك بالقذائف بين الحشد وقوات التيار الصدري) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معهد واشنطن: الخضراء شهدت معارك بالقذائف بين الحشد وقوات التيار الصدري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).