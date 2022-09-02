2022/09/02 | 18:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cqpE_SEc2GM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بياع محابس: الحكومة ما مقدمة أي شيء للمواطن ملتهيين بمحاصصاتهم) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بياع محابس: الحكومة ما مقدمة أي شيء للمواطن ملتهيين بمحاصصاتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).