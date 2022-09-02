شاهد بالفيديو.. العشرات من متظاهري القوى المدنية يتجمعون في ساحة النسور وسط بغداد

2022/09/02 | 18:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _2npXKTjD-0

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