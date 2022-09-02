74% من الوفيات حول العالم تسببها امراض “غير معدية”

2022/09/02 | 18:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن الأمراض غير المعدية مسؤولة عن أكثر من 74 بالمائة من الوفيات في جميع أنحاء العالم، مع وجود عبء كبير بشكل خاص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأوضح المدير العام للمنظمة أن الاعلام بمخاطر سلوكيات معينة، أو الحاجة إلى العلاج والرعاية أمر مهم ومفيد، لكنه ليس كافيا، لكون العديد من البلدان تواجه تحديات كبيرة في حث الأشخاص على طلب الرعاية مبكرا، أو المتابعة، أو تناول الأدوية التي غالبا ما تكون بدون أعراض.

وأشار إلى أن هناك ثلاث مهام للتشاور بين فرق الأمراض غير المعدية والوحدة السلوكية والمجموعة الاستشارية الفنية، وتتمثل أولها في فهم كيفية الاستفادة بشكل أفضل من الأدلة المتاحة، وثانيها في سد فجوات اللازمة لاستخدام علم السلوك لمعالجة الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، وثالثها المساعدة في تنفيذ تدخلات ملموسة فى البلدان والمجتمعات لزيادة استيعاب الخدمات للأمراض غير المعدية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد كشفت، فى تقرير لها، أن نصف مرافق الرعاية الصحية على مستوى العالم تفتقر إلى خدمات النظافة الأساسية، وكشف التقدير العالمي الذى تم إعداده حديثا من قبل المنظمة واليونيسيف بشأن النظافة، عن مخاطر انتشار الأمراض والالتهابات للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية.

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