ترامب لعنة الجمهوريين في الكونغرس

2022/09/02 | 18:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس السابق الشعبوي والمغامر في مجالي السياسة والأعمال يتخبط اليوم في مشاكل قانونية

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